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Kara yollarında durum

15 Eylül 2019 Pazar 09:24
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arasındaki üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılacak. Trafik akışı, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2 kilometreleri arasındaki üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2-8 kilometreleri arasındaki üst yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Eskişehir-Elvankent kavşakları yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun İskenderun Batı kavşağı ile Adana-Osmaniye il sınırı kavşağı arasındaki Ayrancı Tüneli mevkisindeki genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 12-13 kilometrelerindeki Kuşadası Triatlon Yarışı nedeniyle 06.00-12.30 saatlerinde araç geçişine izin verilmeyecek.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 18-25 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.

Sakarya-Bilecik yolunun Akçay kesimindeki köprü onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Torbalı-Selçuk yolunun 1-5 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Lapseki-Bandırma yolunun 58-61 kilometreleri arasındaki Arapdede ve Şakirbey köprülerinde sürdürülen derz onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde bulunan Kaşüstü kavşağındaki araç alt geçidi yapım çalışması nedeniyle 23.00-08.00 saatlerinde Trabzon-Rize yönünde ulaşım servis yolundan sağlanacak.



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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:24
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. yol durum bülteni

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