Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Körfez geçişi 4-5. kilometrelerinde ve bağlantı yollarında otoyolun gövde üzeri sol ekseninde üstyapı çalışması yapılıyor. Bu nedenle 14 Eylül'e kadar otoyolun İzmir istikameti trafiğe kapatılacak. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor. Muğla-Kale yolunun 36. kilometresinde (Esentepe mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-15.00 saatlerinde yol araç trafiğine kapatılacak. Manisa-İzmir yolunun 1-5. kilometrelerindeSabuncubeli Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bozüyük-İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde Aydın Kuzey-Germencik kavşakları enerji hattı çalışması nedeniyle bugün ve yarın kısa süreli aralıklarla yol iki yönlü trafiğe kapatılacak. Kumluca-Antalya yolunun 0-37. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Kavşağı'nda alt geçit çalışması nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Göksun-Elbistan yolunun 5-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

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