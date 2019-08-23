0553 313 94 23

Kara yollarında durum

23 Ağustos 2019 Cuma 08:29
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arasında Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu'nun bağlantısını sağlayacak kavşak köprüsü kiriş montajı çalışması yapılacak. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde arasında Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yolundan sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılacak. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent Kavşağı-Eskişehir Kavşağı 2-6. kilometrelerinden üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Elvankent istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü 21.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak. Sürücüler Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep kesiminde (Aslanlı Tüneli ile Atatürk Viyadüğü arası) genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı 8-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gölbaşı istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleşiyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 23-32. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Seydikemer-Korkuteli yolunun 3-51. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Milas-Yatağan yolunun 43-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 08:29
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM/ 23 Ağustos 2019
    1. GÜNDEM/ 23 Ağustos 2019
    2. Başkan Kavaklıgil, ’’Ortak akıl..
    3. Güney Geçiş Konseyi, Cidde'den..
    4. Yurtta hava durumu
    5. Çanakkale'de akılalmaz cinayet!..
    6. Hong Kong karıştı! YouTube devreye..
    7. Başkan Erdoğan'dan atama ve görevden..
    8. Demir, Vali Karadeniz’i ziyaret etti
    9. Teröristler, 1 sivili daha yaraladı!
    10. Türk Hava Yolları uçuş ağını..
    11. (ÖZEL) Güney Koreli turistlere kapkaç..
    12. Adana'da otomobil ile polis..
    13. Cansız bedeni 4 saat sonra Beşiktaş'ta..
    14. Sıcaklık 40 dereceye çıkacak!
    15. İzmir’de FETÖ baskınları: 14 gözaltı
    16. Kritik uyarı: Sıcaklık 40 dereceyi..
    17. Elazığ'da akılalmaz olay! Akciğerinde..
    18. Çin, Uygur Türklerini deney objesi..
    19. Kayıp olarak aranıyordu cansız bedeni..
    20. ABD'den Türkiye kararı! "Teklifimizi..
    21. Davutoğlu 6 saat kimin evinde kaldı?
    22. İstanbul'da inşaat işcisi asanör..
    23. Kütahya'da korkunç kaza: Ölü ve..
    24. Soma'da Fenerbahçe mutluluğu! Bizi..
    25. Amerika: Türkiye'ye teklifimizi geri..
    26. Trabzonspor kafilesi Trabzon’a döndü
    27. Galatasaray’dan Mevlüt Erdinç atağı!
    28. Kara yollarında durum
    29. İzmir'de FETÖ operasyonu! 14 şüpheli..
    30. Boris'in küstahlığı dünyanın gündeminde
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Gündemi sarsacak ifadeler!Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler!Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    ABD yeni maşasını buldu! Türkiye'de bombalar patlayabilir
    ABD yeni maşasını buldu! Türkiye'de bombalar patlayabilir