0553 313 94 23

Kara yollarında durum

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:34
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören Kavşağı 29-40. kilometrelerinde asfalt çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun kuzey taşıma yolu trafiğe kapatıldı ve ulaşım güney taşıma yolundan devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 43-49. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 viyadüğü Niğde istikametinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Adana-Kozan yolunun 47-48. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesimi trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer kesimden iki yönlü devam ediyor.

Giresun-Dereli yolunun 12-16, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında 21.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:34
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum'da ortalık savaş alanına döndü: Ölüler ve yaralılar var
    1. Erzurum'da ortalık savaş alanına..
    2. İzmir otoyolu için yanıtı vatandaş verdi
    3. 22.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. Genç kızlardan acı haber geldi.....
    5. General ve amiral atamaları isim..
    6. Meteoroloji'den 11 il için sağanak ve..
    7. Mardin'de 5 terörist öldürüldü
    8. Başkan Erdoğan'dan önemli atamalar
    9. 127 general ve amiralin görev yeri..
    10. Kara yollarında son durum
    11. Kara yollarında durum
    12. Aydın MHP, Gözpınar şehitleri ve..
    13. Sökeli işadamlarından Başkan..
    14. İzmir’de pompalı tüfekle saldırı: 1..
    15. İdlib stratejisi belirlendi! Hepsi..
    16. Kahramanmaraş’ta FETÖ’cü şahıs düğünde..
    17. Meteoroloji'den 11 il için yağmur ve..
    18. Şiddetli yamur sonrası köprü çöktü:..
    19. Bakan Varank'dan uçak fabrikası müjdesi
    20. Cam temizleme sıvısının 4 farklı..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
    22. Okul servisiyle göçmen kaçakçılığı
    23. 127 general ve amiralin görev yeri..
    24. Semizotlu köz biberli salata
    25. GÜNCELLEME - Mardin'de 5 terörist..
    26. ABD yeni maşasını buldu! Türkiye'de..
    27. Savur'da PKK'ya bir darbe daha!
    28. Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi..
    29. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde..
    30. İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Savur..
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetmişti! Valilik, iddialara son noktayı koydu
    Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetmişti! Valilik, iddialara son noktayı koydu