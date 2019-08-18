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Kara yollarında durum

18 Ağustos 2019 Pazar 08:32
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmalarından dolayı ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Köyceğiz-Ortaca yolunun 30-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Geçişler diğer bölümlerden çift yönlü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bu kesiminde Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik karşı yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kırşehir- Hacıbektaş yolunun 8-12.kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 10-36. kilometreleri, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometreleri ve Fethiye-Seydikemer yolunun 20-33. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl yolunun 40. kilometresindeki Yenice Köprülü Kavşağı'nda devam eden çalışmalar sebebiyle İnegöl-Bursa istikametinden gelen kavşak kolu trafiğe kapatılarak trafik akışı imar yoluna yönlendiriliyor.



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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 08:32
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü

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