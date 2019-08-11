Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki Selimpaşa mevkisinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor. Köyceğiz-Ortaca yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümlerden çift yönlü sağlanıyor. Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bu kesiminde Çankırı - Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, trafik karşı yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57. ve 71-73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlanıyor. Kırşehir- Hacıbektaş- Nevşehir yolu 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve BSK yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü yapılıyor. Mecitözü-Amasya devlet yolunun 10-36. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 40. kilometresindeki Yenice Köprülü Kavşağı'nda devam eden çalışmalar nedeniyle İnegöl-Bursa istikametinden gelen kavşak kolu trafiğe kapatıldı, trafik akışı imar yolundan yapılıyor.

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