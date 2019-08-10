ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı ile Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü de ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yollarından devam ediyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Ermenek-Mut yolunun 12-19. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-37. kilometrelerinde üstyapı işleri yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten Karakeçili-Bala-Ankara istikametinde iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleşiyor.

Suluova-Amasya yolunun 27-29. kilometrelerinde Amasya Otogar Kavşağı yapım çalışmaları kapsamında bölünmüş yolun her iki yönü ulaşıma kapatıldı. Ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.