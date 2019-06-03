ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu-Keşan yolunun 38-39. kilometrelerindeki (Güneyli mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Keşan yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Ödemiş-Kiraz yolunun 0-28. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 1-13. kilometrelerindeki Çalışkanlar Petrol, Ortaköy kavşağı, Şehitlik dönüşü, Maliye noktası, Gökçeyurt ve Lalahan ışıklı kavşağı geçiş aralıkları Ramazan Bayramı tedbirleri nedeniyle Ankara Valiliğince 10 Haziran'a kadar trafiğe kapatıldı.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 2-4, 23-25, 28-32, 33-39. kilometreleri arasındaki çalışmalar kapsamında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Amasya-Taşova yolunun 5-8. kilometreleri arasındaki Akdağ Tüneli öncesinde heyelan ıslah çalışmaları sürdürülüyor. Bu nedenle ulaşım, bölünmüş yolun sol şeridinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 25. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 10-13. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 24-26. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç Genel Müdürlüğün işlettiği tüm otoyollar ve köprüler 10 Haziran saat 07.00'a kadar ücretsiz hizmet verecek.











