ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak, otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.



Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı-Bolu Doğu kavşakları 16-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.



Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



Menemen-Manisa devlet yolunun 7-8. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Isparta-Eğirdir yönündeki gidiş istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 24-26. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.



Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Burdur yolunun 13-14. kilometreleriyle Burdur-Antalya yolunun 11-15. kilometrelerinde 1 Haziran'a kadar hafta sonları dahil 13.00-14.00 saatlerinde patlatmalı yapım çalışması gerçekleştirilecek. Bu kesimde trafik akışı her iki kesimde 5-25 dakika aralıklarla kontrollü devam ediyor.