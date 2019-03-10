Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 5 Eylül'e kadar TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak gerçekleştirilecek. İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca Kavşağı-Gaziemir Kavşağı arası Yıldız Mahallesi'nde kavşak inşaatı nedeniyle İzmir-Çeşme istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Giresun-Espiye ayrımı-Dereli yolunun 13-14. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle 31 Ağustos'a kadar ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanacak. Köyceğiz-Ortaca yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülecek. Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor. Balıkesir-Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerinde Yeniköy Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 48. kilometresinde (Ortahisar Tünel çıkış mevkisi) yaya üst geçidi bakım onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım 18 Mart'a kadar tek şeritten kontrollü yapılacak.

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