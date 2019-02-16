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Kara yollarında durum

16 Şubat 2019 Cumartesi 08:44
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bandırma-Bursa yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 41. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle 26 Şubat'a kadar 07.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yan yoldan veriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerinde Dorukhan Tüneli'nin bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım Mengen-Devrek istikametindeki tüpten tek şerit olarak gerçekleştiriliyor.

Argıthanı-Sarayönü yolunun Ilgın şehir geçişinde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sinop-Gerze-Yakakent yolunun 37. kilometresinde Gerze-1 kavşağı bağlantı kolundaki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatıldığından, ulaşım diğer bağlantı yollarından devam ediyor.

Menemen-Manisa yolunun 7-8. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 08:44
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. yol durumu bülteni

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