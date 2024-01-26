Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5-7. kilometrelerindeki Kızılcapınar 1 viyadüğünde derz onarım çalışmaları nedeniyle Aydın-İzmir İstikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Basın Ekspres bağlantı yolunun Sefaköy-Kuyumcukent kavşaklarında yaya üst geçidi çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 22.00-06.00 saatlerinde yolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılıyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerindeki Gaziantep Batı Alın Gişesi (SGS) yapım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapıldı. Burada ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşım ikişer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 30-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Lapseki-Biga yolunun 12-14. kilometrelerinde Biga-Lapseki istikametinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki oto korkuluk yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.