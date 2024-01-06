Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda ulaşım (İstanbul-Ankara istikameti) servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerinde serbest geçiş sistemi gişesi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Erzurum-Aşkale Ayrımı-İspir yolunun 27-29. ve Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

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Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerinde yoldaki oturma ve çatlaklar dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Van-Güzelsu yolunun 38-45. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.