Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun önce Edirne, sonra İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşıma iki yönlü izin veriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun İzmir istikameti 88-89. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafik akışı sol ve orta şeritlerden devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Kıbrısköy kavşakları 0-5. kilometrelerinde (Samsun istikameti) üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım, Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılıyor. Bu sebeple ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

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Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa il sınırı-Birecik Kavşağı kesimi 18-23. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Şanlıurfa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 2. kilometresindeki (Maden-Erzurum kesimi) heyelan nedeniyle Maden-Erzurum yönü trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 44-48 ve 66-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Serik ayrımı-Beydiğin-Taşağıl yolunun 28-33. kilometrelerindeki Demirkapı Tüneli'nin Konya-Antalya istikametinde elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.