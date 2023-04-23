Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, sürücülerin özellikle depremden etkilenen bölgelerde yolda meydana gelebilecek ani çökme, heyelan ve benzeri olaylara karşı dikkatli seyahat etmeleri, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramları dolayısıyla yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, yarın saat 07.00'a kadar ücretsiz olacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 88-89. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun 7-9. kilometrelerinde heyelan çalışması dolayısıyla ulaşım kuzey yolundan gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

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Sinop-Samsun yolunun 24. kilometresinde heyelan ıslah ve Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üstgeçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 36-38. kilometrelerinde (Keşap mevkisi) yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Şebinkarahisar-Alucra yolunun 20. kilometresinde heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.