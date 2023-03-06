Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.
Adapazarı-Karasu yolunun 40-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Karasu istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerinde, Kapaklı Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
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Hatay-Reyhanlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki deprem hasarı sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Denizli çevre yolunun 2. etabı 0-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.