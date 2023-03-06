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Gündem Kara yollarında durum
Gündem

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 09:36:00 -
Kara yollarında durum

 Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Karasu istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerinde, Kapaklı Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
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Hatay-Reyhanlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki deprem hasarı sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Denizli çevre yolunun 2. etabı 0-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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