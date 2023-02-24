Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerindeki viyadüklerde bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İzmit-Yalova yolunun 29-30. kilometrelerinde Başiskele Okullar bölgesinde yaya üst geçidi yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolu, 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 32-36. kilometrelerinde (İkisu Köprüsü) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kızılkaya-Korkuteli yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle trafik akışı servis yolundan sağlanıyor.
Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.