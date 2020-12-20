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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-12-20 08:41:21 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşaklarındaki alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı (Tünel) İstanbul istikameti 25-26 kilometrelerindeki derz bakım ve onarım çalışması sebebiyle iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Akhisar-Manisa yolunun 5-6. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Mersin-Adana yolunun 25-26. kilometrelerinde (Tarsus Şehir Hastanesi mevkisi) yapılan kavşak çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 89-94. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 26-56. kilometrelerinde köy kavşak bağlantılarının yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26 kilometrelerinde Yalova geçişi dört yol kavşak köprülerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı köprü yan kollarından sağlanıyor.


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