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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:10:21 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray Kavşağı-Çorlu Kavşağı arasında alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan Kavşağı-Ankara Kavşağı 3-5'inci kilometreleri arasında, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-19'uncu kilometrelerinde bulunan Sabuncubeli Tüneli girişi İzmir istikameti istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Konya-Bozkır yolunun 33-34 ve 44-45'inci, Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-31'inci ve Göle-Ardahan yolunun 27-29'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 24-28'inci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karacabey-Bandırma yolunun 21-26'ncı kilometreleri arasında bulunan Karadere ile Canbolu köprülerinde genleşme derzi bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-34'üncü kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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