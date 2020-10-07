  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-10-07 08:25:18 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir Kavşağı-Elvankent Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Bilişim Vadisi kavşakları arasında her iki istikamette devam eden yol bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Şekerpınar mevkisinde bugün 15.00-18.00 saatlerinde 10'ar dakika aralıklarla enerji iletişim hattı geçişi yapılacak. Bu sebeple Pozantı-Niğde yönünde otoyol trafiğe kapatılacak.

Sakarya-Düzce yolunun 15. kilometresinde Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında menfez yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 16. kilometresinde Çeştepe Köprüsü'nün bakım onarım çalışması sebebiyle Ankara-Kızılcahamam istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 11. kilometresinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde (Mehmet Ali Yılmaz tesisleri kavşağı) sinyalizasyon sistemi altyapı çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD bile kabul etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladılar
Gündem

ABD bile kabul etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladılar

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörü Prof. Steve Hanke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını sosyal medya hesabında..
Ve Paşinyan nakavt!
Dünya

Ve Paşinyan nakavt!

Ermenistan'ın çatışmalarıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında büyük kayba uğrayan ve başta Rusya olmak üzere uluslararası kamuo..
Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor
Gündem

Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor

"Eşinizi aldatmayın" dediği için linç edilen Dr. Ali Edizer'in eleştirisi karşısında kuduran laikçilerin peşinden koştuğu işte o yaşam tarzı..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay