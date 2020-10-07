ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir Kavşağı-Elvankent Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Bilişim Vadisi kavşakları arasında her iki istikamette devam eden yol bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.



Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Şekerpınar mevkisinde bugün 15.00-18.00 saatlerinde 10'ar dakika aralıklarla enerji iletişim hattı geçişi yapılacak. Bu sebeple Pozantı-Niğde yönünde otoyol trafiğe kapatılacak.



Sakarya-Düzce yolunun 15. kilometresinde Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında menfez yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.



Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 16. kilometresinde Çeştepe Köprüsü'nün bakım onarım çalışması sebebiyle Ankara-Kızılcahamam istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.



Konya-Ereğli yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.



Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.



Tirebolu-Doğankent yolunun 11. kilometresinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.



Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde (Mehmet Ali Yılmaz tesisleri kavşağı) sinyalizasyon sistemi altyapı çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.