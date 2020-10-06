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Ekonomi Kara yollarında durum
Ekonomi

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-10-06 08:29:30 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşakları arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Turgutlu-Akalın kavşakları İzmir istikameti 3. kilometrede yol bakım-onarım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu, İncek-Pozantı kavşakları yolunun 2. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

TAG Otoyolunun Mersin Batı Alın gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı arasında heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 1. kilometresindeki Aydıncık Kavşak bölgesinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla kavşak bölgesine bağlanan imar yolu trafiğe kapatılacak. Bu yolu kullanacak sürücülerin Beyşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğundaki yolları kullanmaları gerekiyor.

Merzifon-Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapımı nedeniyle ulaşım her iki istikamette servis yollarından devam ediyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde Yalova geçişi kavşak köprülerindeki çalışmalar dolayısıyla trafik köprü yan kollarından sağlanıyor.



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