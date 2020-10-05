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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-10-05 08:27:46 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arası Gebze mevkisinde bulunan Bağlantı Yolu-1 Köprüsü ve Kirazpınar Bağlantı Yolu Köprüsü'nde banketlere denk gelen alanlarda köprü ayak imalatları çalışması nedeniyle köprü ayak imalatlarının denk geldiği alanlarda banketler trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde 3 şeritten olağan şekilde gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı 15-17'nci kilometrelerinde Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı arasında (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Söke-Milas yolunun 21-27'inci kilometreleri (Söke şehir geçişi) arasındaki muhtelif kesimlerde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51 ve 67'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 52-55'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat şehir geçişi) 10'uncu kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33'üncü kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kütahya-Afyonkarahisar yolu üzerinde bulunan Porsuk Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12'inci kilometreleri arasında üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.




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