  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-09-24 08:16:10 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Kıbrıs Köyü kavşakları 0-1. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü ile Çankaya Kavşağı arasında (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 0-2. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Akseki-Manavgat yolunun 34-39. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 26 Eylül'e kadar 13.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 16. kilometresindeki Çeştepe Köprüsü'nün yaya korkuluğunu yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 0-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-76. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 09.00-17.00 saatlerinde tünellerde ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-17. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 56. kilometresinde (çimento fabrikası mevkisi) bulunan Liman Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun Ilıcalı'dan Diriliş Ertuğrul hamlesi
Medya

Acun Ilıcalı'dan Diriliş Ertuğrul hamlesi

TRT'nin izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp Bey rolünü oynayan Engin Öztürk, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalı..
Bir ilimizde Camilerden anons yapılıyor! Vali ‘durum ciddi’ dedi
Gündem

Bir ilimizde Camilerden anons yapılıyor! Vali ‘durum ciddi’ dedi

Malatya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan Vali Aydın Baruş, salgına karşı camilerden anons yapıldığını duyurdu...
Fatih Altaylı ve CHP’li Atilla Sertel'in yalanı elinde patladı! Ersin Düzen'in maaşı açıklandı
Gündem

Fatih Altaylı ve CHP’li Atilla Sertel'in yalanı elinde patladı! Ersin Düzen'in maaşı açıklandı

Fatih Altaylı ve CHP'li Atilla Sertel'in hedef gösterdiği TRT'nin Stadyum programı sunucusu Ersin Düzen’in maaşı açıklandı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı