ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Ankara-İstanbul yönü her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-19. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli girişi İzmir istikameti istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 3-36. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle saat 19.00'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 7-14. kilometrelerinde meydana gelen dere taşkını nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki şeritte daraltma yapıldığından ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, her iki istikametinde Bursa Batı ve Karacabey kavşakları arasında yol çalışması nedeniyle ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.