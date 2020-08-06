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Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-08-06 08:19:37 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 10-11. kilometrelerinde Gebze Doğu Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 0-2. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Haymana yolunun 17-27. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama çalışması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle tünellerin İstanbul yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması dolayısıyla ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

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