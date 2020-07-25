ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Samsun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Edirne yönü 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.



Korkuteli-Antalya yolunun 0-10. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 12-14. kilometrelerindeki sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.



Gümüşova-Düzce yolunun 3-4. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Gümüşova-Düzce yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.



Selçuk-Aydın yolunun 36-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.



Artvin-Erzurum yolunun 36-61. kilometrelerindeki (Yarbaşı ile Yeniköy tünelleri arası) bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.



Kayseri-Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Himmetdede Geçişi) köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.



Hayrabolu-Malkara yolunun 35-36. kilometrelerindeki Pullukçu Maden Ocağı mevkisindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.



Oltu-Göle yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.