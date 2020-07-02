Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten kontrollü sağlanıyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tünellerin Bilecik yönündeki tüpleri trafiğe kapatılarak, ulaşım tünellerin diğer istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Susurluk-Balıkesir yolunun 41-43. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Yalova yolunun Karamürsel kent geçişinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Yalova yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Bolu-Mudurnu yolunun 35-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Bozkır-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ile 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 39-45. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 26-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.