ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Çobançeşme Kavşağı'ndan Mahmutbey Batı Kavşağı'na gidiş istikametindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler, diğer istikamete veya alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları Gültepe mevkisindeki alt geçit çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları sebebiyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden devam ediyor.



Anadolu Otoyolunun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 2-8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul -Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında köprülü kavşak yapımı nedeniyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde, Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İkizdere İspir yolunun 25. kilometresinde bulunan Ovit Tüneli'nde bakım onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerde 30 Haziran'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Eskişehir yolunun 39. kilometresinde bulunan Mezit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım Eskişehir-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.