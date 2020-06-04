ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşaklarının 4. kilometresinde ulaşım, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamındaki imalat çalışmaları nedeniyle kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1-8. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Çobançeşme Kavşağı'ndan Mahmutbey Batı Kavşağı'na gidiş istikametindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler, diğer istikamet veya alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki Kavakköy Kavşağı üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde tek şeritten sürdürülüyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 0-1. kilometrelerindeki Sarıdere Köprüsü'nde yürütülen bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 22-24. kilometrelerindeki demir yolu çalışmaları nedeniyle Ayaş-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.



Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki (Çıralı Kavşağı mevkisi) heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.



Sinop-Boyabat yolunun 47-52. kilometrelerindeki çatlak dolgu çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Aşkale-Erzurum yolunun 21-23. kilometrelerindeki köprü ve menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.



Arhavi-Kemalpaşa-Sarp yolunun 30. kilometresindeki (Kemalpaşa şehir geçişi) yol çökmesi nedeniyle Kemalpaşa-Sarp yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

