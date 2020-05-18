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Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-05-18 08:56:13 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek-Havalimanı Kavşağı 10-11'inci kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatılarak ulaşım diğer kavşak kollarından sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18'inci kilometrelerinde bulunan Sabuncubeli Tüneli Manisa istikametinde istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatıldı.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yıldırım Kavşağı 0-13'üncü kilometreleri arasında hızlı tren çalışmaları kapsamında viyadük kiriş montajı çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 34-37'nci kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 12.00-17.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Silifke-Mersin yolunun 30'uncu kilometresinde Karayar Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7'nci kilometreleri arasındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 39-41'inci kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle mayıs ayı süresince 07.00-23.00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Amasya Çevre Yolu yapım çalışmaları kapsamında farklı seviyeli kavşak imalatından dolayı Amasya otogar kavşağı mevkisinde bölünmüş yol trafiğe kapatıldı, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.



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