Kara yollarında akıllı teknolojilerin kullanımı kural ihlallerini azaltıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında normalleşme adımları kapsamında ulaşım kısıtlamalarının gevşetilmesi yollardaki trafiği artırırken, hız ihlallerini tespit eden ve kontrol eden akıllı ulaşım teknolojilerinin önemi bir kez daha ön plana çıktı.

Özellikle yılın ilk yarısında uygulanan salgın kısıtlamalarının ardından normalleşme süreci başlarken, seyahat alışkanlıkları da bu süreçten etkilendi.

Hava taşımacılığında iç hat yolcu sayısı önceki yıllara göre önemli ölçüde azalmasına rağmen karayolunun ulaşımda kullanımı artmıştır.

Salgın döneminde hem bireysel hem de grup halinde seyahat edebilme, rota ve zaman tercihlerinde esneklik, şehirlerarası araç trafiğini yoğunlaştırdı. Bu durum, yol güvenliğini sağlamayı ve kural ihlallerini tespit etmeyi daha önemli hale getirdi.

Bu açıdan bakıldığında, gelişmiş iletişim ve bilgi teknolojilerini içeren akıllı ulaşım sistemleri, sadece seyahat güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda çok yönlü veri aktarımı, uygun kapasitede yolların kullanılması, hızlı denetim koordinasyonu ve önleyici faaliyetler ve enerji verimliliği.

Bu sistemler tarafından kontrol edilen trafik akışı, sürücülerin hız sınırlarına uymasını sağlamada etkili olurken, kaza riski de azaltıldı.

"Video Yönetim Sistemleri ile yolculuklar daha güvenli"

Milestone Systems Güney Doğu Avrupa Sorumlusu Özgür Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka, makine öğrenimi, büyük veri, bulut bilişim ve güçlü video yönetim sistemlerindeki gelişmeler sayesinde bu şehirlerin birçok büyük şehirde "sağlıklı, güvenli ve akıllı" olduğunu söyledi. dünyanın. İleri teknoloji sistemlerin ifade etmek için kullanıldığını söyledi.

Türkiye'nin karayolunda hızlı, güvenli ve verimli trafik yaklaşımının "Video Yönetim Sistemleri" teknolojisini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini dile getiren Uygur, şunları kaydetti:

"Video Yönetim Sistemleri platformu, temelde video yönetim işlevi ile kameralar, sensörler ve IoT cihazları gibi diğer kaynaklardan bilgi toplayıp depolar ve düzenler ve operatörlerin bu bilgileri izlemesini, yönetmesini ve yanıt vermesini kolaylaştırır. Platform ile entegre çalışan çok sayıda farklı uygulama ... İlk akla gelen güvenlik ... Ancak günümüzde kullanılan analiz algoritmaları ve uygulamaları sayesinde yapılabilecekler güvenliğin çok ötesine geçiyor.

Kazaya hızlı ve etkili müdahale

Belirlenen noktalara yerleştirilen sensörlerden toplanan hız ve konum gibi verilerin "akıllı yol uygulamaları" olarak da nitelendirilen sistemlerle kontrol merkezindeki yazılıma aktarıldığını anlatan Uygur, trafik yönetimi ve sinyalizasyon alternatiflerinin tespit edilebileceğini söyledi. Trafik akışını etkileyebilecek kaza ve benzeri durumlarda müdahale edilebileceğini belirtti.

Uygur, akıllı yol uygulamaları ile her geçen gün artan yakıt tüketimi ve karbon emisyonu gibi faktörlerin kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Uygur şu değerlendirmeyi yaptı:

"Akıllı video teknolojileri, karayolu ve tünellerde hız ihlallerinin tespiti ve anlık raporlanması, kazaların tespiti ve bildirimi, plaka tanıma olmadan araç tespiti, çalınan araç ve marka, model, renk bilgisi ile şüpheli araç arama, durdurma / bekleyen araçlar üzerinde otoyollar veya tüneller Kişinin hassas veya tehlikeli bir alana girip girmediğini algılama imkanı sunar Akıllı trafik yönetim sistemleri aynı zamanda araç kuyruklarını, yanlış yöne girenleri ve yola düşen / düşen yükleri de algılar. "

Uygur, yol güvenliğinde en etkili faktörlerden biri olan hava durumunun izlenmesinin anlık olarak dijital tabela ve diğer ortamlara aktarıldığını, tüneldeki hava kalitesi, nem ve sıcaklık ölçümlerinin video ile anında ilişkilendirildiğini sözlerine ekledi.