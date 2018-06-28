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Kara turpun faydaları nelerdir?

Kara turp, solunum yolları rahatsızlıklarına iyi gelir. Nefes alış verişlerini rahatlatır. Mide salgısını arttırır ve tükürük bezlerini çalıştırır. Mikrop öldürücü etkisi vardır.

28 Haziran 2018 Perşembe 21:10
Kara turpun faydaları nelerdir?

Kara turp suyu kabızlık sorununa faydalıdır.

Yavaş sindirilen kara turp lif zenginidir ve kilo vermek isteyenler için idealdir.

İdrar arttırıcı etkisi sayesinde böbrek taşlarını engeller.

Cildin nem dengesini koruyarak kurumasını engeller.

Kara turpu çiğnediğinizde diş eti kanamalarını azaltırsınız.

Gaz giderici bir etkiye sahiptir, sürekli gaz problemi çekenlerde düzenli kullanılırsa kısa sürede gaz problemini giderir.

Kanda bulunan toksik maddelerin atılımını hızlandırır.

Bunaltı ve sıkıntıları azaltarak kişiye rahatlama sağlar.

Öksürüğe ve boğazda oluşan şişliklere iyi gelir.

İyot içeriği yüksektir.

Solunum yolları rahatsızlıklarına iyi gelir.

Nefes alış verişlerini rahatlatır.

Mide salgısını arttırır ve tükürük bezlerini çalıştırır.

Mikrop öldürücü etkisi vardır.

KARA TURPUN ZARARLARI NELERDİR?

Kara turp uzun süre tüketiminden sonra midede tahrişlere sebep olabilir.

Tiroid rahatsızlıkları bulunanlar aile hekimlerine danışmadan kullanmamalıdır.

Safra kesesinde taş bulunanlar kara turp kesinlikle tüketmemelidir.

faydaları.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 21:10
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