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Kara turpla bal adeta bir ilâca dönüşüyor

Binbir derde derman olan iki besin, kara turp ile bal bir araya gelince ortaya hiçbir hastalığın direnemeyeceği bir ilaç meydana geliyor.

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:39
Kara turpla bal adeta bir ilâca dönüşüyor

Şu kış günlerinde aklınızda bulunsun! Öksürük için yapacağınız basit ama son derece etkili yöntem

Binbir derde derman olduğunu kanıtlanmış kara turpu bal ile tüketince bakın neler oluyor:

-Akciğerleri kuvvetlendirir, karaciğer hücrelerini uyarır, safra kesesinin boşalmasını sağlar,

-Diş etlerinin kanama­sını önler, iştah açar ve hazmı kolaylaştırır ve kan yapar,

-İdrar söktürür ve sinir sistemini dinlendirir, bronşitlerde, astım, boğmaca ve romatizma da etkilidir,

-Alerji ve egzama hastalıklarına iyi gelir, sıkıntıyı giderir uyku verir,

-Kuvvet verir,

-Alerjiyi iyileştirir,

-Ağrı keser,

-Romatizma ve damar sertliğine iyi gelir,

-Kanı zehirlerden temizler,

-Boğaz hastalıklarına karşı şifalıdır, solunum yollarındaki yanmayı geçirir,

-Astımlıların solunumunu düzene sokar,

-Tükürük ve mide salgısını artırır,

-Sindirimi hızlandırır ve mikrop öldürücü etkisi de vardır,

Nasıl Yapılır?

Özellikle turpun içi bir miktar oyulduktan içine bal dökülür ve daha sonra kesilen parça adeta bir kapak gibi üzerine kapatılır. Bir gece boyunca bir bardağın üzerinde bekletilerek elde edilen su kullanılır.

Öksürüğe karşı tam bir şifa vesilesi diyebileceğimiz bu karışım birçok uzman tarafından önerilmektedir.

Safra kesesinde taş olanlar varsa kullanılmamalıdırlar.

Mutfak robotuyla ezilen turp suyu, acı tadını kaybetmesi için bir müddet buzdolabında bekletilir ve daha sonra biraz balla karıştırılarak içilir. Her seferinde taze olarak kullanılmalıdır. Katiyyen tuz katılmamalıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:39
  1. Ağrı
  2. kış günleri
  3. Öksürük
  4. kara turp
  5. bal
  6. Akciğer
  7. karaciğer
  8. safra kesesi
  9. Sindirim
  10. Tükürük
  11. mide salgısı
  12. Astım
  13. Boğaz hastalıkları
  14. Romatizma
  15. damar sertliği
  16. Diş etleri

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