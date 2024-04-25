Kara tren gecikir bir daha gelmez! Sosyal Medyayı kırdı geçirdi
İstanbul’da bir Metrobüsün kara dumanlar içinde yanması üzerine “Kara tren gecikir bir daha gelmez” türküsü eklenince sosyal medyayı gülmekten kırdı geçirdi
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İstanbul’da bir Metrobüsün kara dumanlar içinde yanması üzerine “Kara tren gecikir bir daha gelmez” türküsü eklenince sosyal medyayı gülmekten kırdı geçirdi
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