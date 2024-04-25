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Sosyal Medya Kara tren gecikir bir daha gelmez! Sosyal Medyayı kırdı geçirdi
Sosyal Medya

Kara tren gecikir bir daha gelmez! Sosyal Medyayı kırdı geçirdi

Yeniakit Publisher
2024-04-25 08:13:00 -

İstanbul’da bir Metrobüsün kara dumanlar içinde yanması üzerine “Kara tren gecikir bir daha gelmez” türküsü eklenince sosyal medyayı gülmekten kırdı geçirdi

İstanbul’da hemen her gün bakımsızlık nedeniyle yaşanan İETT otobüsleri ve metrobüsler vatandaşları ağlatırken bu videodaki gibi mizah amaçlı görüntüler izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada bir anda viral olan video milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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