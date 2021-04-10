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Gündem Kara saplanan ambulans böyle kurtarıldı
Gündem

Kara saplanan ambulans böyle kurtarıldı

Konya'da kara saplanan ambulans iş makinesiyle kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 16:26:00 -
Kara saplanan ambulans böyle kurtarıldı

Hasta taşıyan ve Hüyük-Doğanhisar Karayolu üzerinde buzlu zeminde yoldan çıkarak kara saplanan sağlık görevlilerinin imdadına Beyşehir’de bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yetişti.

Konakkale-Başlamış mahalleleri arasında kara saplanınca yoluna devam edemeyen ambulans, noktaya intikal eden iş makinesi tarafından kurtarılarak yola çıkarıldı ve hastaneye gitti.

Öte yandan, iş makineleri bölgede yoldan çıkan çok sayıda aracı kara saplandığı yerden çekerek mahsur kaldığı yerden kurtarıp yol üzerine çıkardı. Yollarda yaşanan buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmesi istendi.

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