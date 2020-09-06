Kara para aklamanın böylesi! Yenge olayı çok yanlış anlamış

Denizli’de yeni evlenen bir çift, evlendiği gün hayatının kabusunu en yakınları yengesi tarafından yaşadı. Evli çift, yengeleri tarafından soyuldu. 200 bin TL’lik takı ve paraları çalan yenge, paraları aklamak için çamaşır makinesinde yıkadı.

Denizli’de yeni evlenen çift aile ziyareti sırasında gelinin yengesi tarafından soyuldu. Çiftin polise şikayeti üzerine araştırma başlatan ekipler, takıların gelinin yengesi tarafından çalındığını tespit etti.

Yengenin paraları aklamak için, takı ve nakitleri çamaşır makinesinde yıkaması da dikkatlerden kaçmadı.

Takı ve paraları evinin belirli yerlerine saklayan 38 yaşındaki kadın, soruşturma sırasında verdiği ipuçları sayesinde ekipler tarafından tespit edildi.

Gözaltına alınan yenge Y.S’nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.