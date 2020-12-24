Kara mürverin faydaları nelerdir? Kara mürver neye iyi gelir?

Antioksidan açısından oldukça zengin olan kara mürver, bağışıklığı güçlendirmek için en çok tercih edilen besinler arasında yer almaktadır. Berry grubunda yer alan bir meyvedir. Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetişir. Halk arasında mürver bitkisinin her kısmından yararlanılır. Kara mürver, vitamin ve mineral bakımından da oldukça zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur.

İşte kara mürverin inanılmaz faydaları...

- Üst solunum yolu enfeksiyonlarına birebirdir.

- İçeriğinde bulunan flavonoitler, grip virüsünü iyileştirmede etkilidir.

- Grip, nezle, baş ağrısı, kas ağrısı gibi semptomlara karşı faydalıdır.

- Güçlü bir antioksidandır, bağışıklığı güçlendirir.

- Kolesterolü düşürür, kalp hastalıkları riskini en aza indirir.

- Kandaki ürik asit seviyesini düşürür, kan basıncını dengeler

- Mide hastalıkları veya mide ağrılarının tedavisinde kullanılabilir.

- Kabızlık şikayetlerini azaltır.

- Bağırsak hareketlerinin daha düzenli olmasına yardımcı olur.

- Güçlü bir idrar söktürücüdür.

- Düzenli kullanımında yağ yakımına ve kilo vermeye destek olur.

- Yaraların hızlı iyileşmesini sağlar.