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Sağlık Kara mürver nedir? Kara mürver faydaları
Sağlık

Kara mürver nedir? Kara mürver faydaları

Kara mürver koronavirüse karşı korur mu? |Dünya Sağlık Örgütü salgınla ilgili olarak ‘Tünelin sonundaki ışık çok daha güçlü’ açıklamasında bulundu. Aralık ayında ülkemizde Çin’de geliştirilen aşı uygulanmaya başlayacak. Uzmanlar maske, mesafe ve hijyen kadar bağışıklık sisteminin güçlü olmasının da bu salgına karşı mücadelede önemli olduğunu belirtiyor. Bu sebeple milyonlarca kişi bağışıklık sistemlerini nasıl güçlendireceklerini araştırıyor. Peki, kara mürver bağışıklık sistemini nasıl güçlendirir? | Bağışıklık nasıl güçlenir? | Kara mürver faydaları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 21:50:00 -
Kara mürver nedir? Kara mürver faydaları

Kara mürve koronavirüsten korur mu? | Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyanın dört bir yanında her gün binlerce kişi koronavirüs salgını sebebiyle yaşamını yitiriyor. Uzmanlar bu hastalığa yakalananların yüzde 80'inin semptom göstermediğini yüzde 15'inin ilaç tedavisi gördüğünü yüzde 5'inin ise hastalığı ağır geçirdiğini belirtiliyor. Uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlü olmasının en önemli koruyucu olduğunu belirtiyor. Elbette maske, mesafe ve hijyenden sonra… Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler neler tüketmeleri gerektiğini merak ediyor.

Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz aylar önce yaptığı bir açıklamada kara mürver ekstresi tüketilmesi gerektiğini belirtmişti. Son dönemde de pek çok uzman kara mürverin ölçüyü kaçırmadan tüketilmesi halinde bağışıklığı güçlendireceğini ifade ediyor. Peki, kara mürver nedir faydaları nelerdir?

Kara mürver nedir? Kara mürver faydaları

Kara mürver bağışıklık sistemini güçlendiren sağlıklı gıdalar arasında yer alıyor.

C vitamini yönünden zengin olan kara mürverin 100 gramı 73 kaloridir.

Antioksidan yönünden zengin olan kara mürver kalp sağılığı için son derece önemlidir.

Lif yönünden zengin olan kara mürver düzenli tüketildiğinde bağırsak sağlığı için faydalıdır.

Yapılan bilimsel çalışmalar kara mürver ekstresi kullananları soğuk algınlığı, nezle, grip gibi sağlık sorunlarına daha az yakalandığını hastalığı hafif geçirdiğini ortaya koymuştur.

Düzenli kullanıldığında kolesterolü düşüren kara mürver aynı zamanda depresyonu engelliyor.

 

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