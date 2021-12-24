Kara mantar hastası olmayın! Sebze ve meyvelere dikkat!

Kara Mantar özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için hayati tehlike oluşturur.

Kara mantar hastalığı olmayın! Sebze ve meyvelere dikkat!

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Bölümünden Uzm.Dr. Bengisu Ay, "Hindistan'da Kovid-19 salgınıyla birlikte ilerleyen, 200 can aldıktan sonra Mısır ve Irak'a da sıçrayan kara mantar hastalığı burun, göz ve beyni etkiliyor dedi

Kara mantar hastalığı nedir nasıl bulaşır?

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Bölümünden Uzm.Dr. Bengisu Ay, 'Hindistan'da Kovid-19 salgınıyla birlikte ilerleyen, 200 can aldıktan sonra Mısır ve Irak'a da sıçrayan kara mantar hastalığı burun, göz ve beyni etkiliyor. Hastalığa yol açan zehirli madde, toprak, küflü ekmek, çürümüş sebze ve meyvelerle bulaşıyor.' ifadelerini kullandı.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Hindistan'da son iki hafta içinde 10 binden fazla kişide görülen kara mantar hastalığına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm.Dr. Bengisu Ay, mukomirkoz olarak bilinen kara mantarın toprak, bitki, dışkı, küflenmiş ekmek, çürüyen sebze ve meyvelerde bulunan mukor küfüne yol açan mantarla temas sonucu meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

'Hindistan'da Kovid-19 salgınıyla birlikte ilerleyen, 200 can aldıktan sonra Mısır ve Irak'a da sıçrayan kara mantar hastalığı burun, göz ve beyni etkiliyor. Hastalığa yol açan zehirli madde, toprak, küflü ekmek, çürümüş sebze ve meyvelerle bulaşıyor. En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmamakla birlikte, zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara hatta ölümlere sebep olabilir. Bazı hastalar ise ancak tek gözleri alınırsa iyileşebiliyor.

Özellikle kanser, diyabet ve organ nakli hastalarının bu enfeksiyondan daha ağır etkileniyor. Mukormikoz bağışıklığı güçlü olan kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açmaz. Kanser, diyabet, organ nakli, steroid tedavisi ve bunun gibi bağışıklığı zayıflatan ya da bağışıklığı zayıflatan ilaç kullanan hastalıklar açısından ciddi risk barındırır.'

Buzdolabında muhafaza edilen sebze ve meyvelerin temizliğinden ve tazeliğinden emin olmak gerektiğini belirten Ay, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Küflenmiş ekmeğin kötü kısmını çıkarıp tüketmeyin. Mantar bulaştığı gıdanın sadece görünen kısmında değildir. Meyveler ve sebzeleri sirkeli suyla iyice yıkayın. Bunun dışında buzdolabının ve ekmek tahtası gibi yemek hazırlama gereçlerinin de temizliğinden emin olmalısınız. Yemek hazırlarken, yerken ve yemek sonrası el hijyenine dikkat etmek alınacak önlemler arasındadır. Doğada yaygın olarak bulunan 400 bin tür tanımlanmış mantar içinde yaklaşık 150'si insanlarda enfeksiyon oluşturabilir.

Kara mantar nasıl bulaşır, bulaşıcı mı?

Kara mantar bulaşıcı bir hastalık değildir. İnsandan insana bulaşmaz ancak havadaki veya ortamdaki mantar sporları ile bu küf mantarı yayılabiliyor. Uzmanlar, insan vücudunda birçok bakter ve mantar olduğunu fakat bağışıklı sistemi sayesinde bunların kontrol altında tutulduğunu söylüyor.