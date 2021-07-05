  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Papa Franciscus, ameliyat için hastaneye kaldırıldı
Kara mantar Afganistan'da ortaya çıktı
Sosisli sandviç yarışmasında dünya rekoru kırdı
Libya Başbakanı Dibeybe'den çağrı: Taviz verin
Dünya Kara mantar Afganistan'da ortaya çıktı
Dünya

Kara mantar Afganistan'da ortaya çıktı

Afganistan'da koronavirüs hastalarında Hindistan'da başlayan ve Mısır'da da görülen Mukormikoz "Kara mantar" olarak bilinen ölümcül bir mantar enfeksiyonu görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 00:37:00 -
Kara mantar Afganistan'da ortaya çıktı

Afganistan Sağlık Bakanı Vahid Mecruh, Kovid-19 salgınında üçüncü dalganın ortasında, ülkede ilk kez iki hastada tespit edilen kara mantar hastalığından bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mecruh, kara mantar enfeksiyonunun yayılmasının önlenmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 84 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece ülkede Kovid-19 salgınında toplam ölü sayısının 5 bin 283'e çıktı, toplam vaka sayısı 126 bine yaklaştı.

Afganistan'da şu ana kadar 6 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay