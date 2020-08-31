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Aktüel Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasına esas hakkındaki savunmalarla devam edildi
Aktüel

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasına esas hakkındaki savunmalarla devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:44:07 -
Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasına esas hakkındaki savunmalarla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen tutuklu sanık eski binbaşı Mehmet Kalkan, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, savunmasını daha sonra yazılı sunacağını söyledi.

Tutuklu sanık eski binbaşı Muharrem Bayrakal da darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle "ağırlaştırılmış müebbet hapisle" cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlattı.

Dava dosyasında bu cezalandırmayı gerektirecek somut delillerin bulunmadığını savunan Bayrakal, 15 Temmuz gecesi kanunsuz bir eylemde bulunmadığını iddia etti.

Bayrakal, herhangi bir örgüt ya da cemaatle ilişkisinin bulunmadığını, ayrıca darbe girişiminde yer alanlarla hareket etmediğini öne sürerek, "O gece amirim tarafından verilen emri yerine getirdim. Bu husus kanunlarda yer almaktadır. Ast, amirine mutlak suretle itaat etmek zorundadır, emirlerini sorgulayamaz ve eleştiremez. Aksi takdirde suç işlemiş olur. Emirlere uyduğum için bugün buradayım. O gece bana kanunsuz bir emir verilmediği gibi konusu suç olabilecek bir emri de yerine getirmedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme huzurunda beyanı alınan tanıkların da kendisini doğruladığını anlatan Bayrakal, böylece suçsuz olduğunun ortaya çıktığını iddia ederek beraatini istedi.

Sanık avukatının da beyanının alınmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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