  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şok üstüne şok yaşıyorlar! F-35'lerin bir kısmı uçamayacak

Yolun sonuna gelen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Mağdur edebiyatına devam etti!

ABD bombardıman uçaklarını göndereceğini duyurmuştu! Rusya'dan bölgede füze testi

"Yağ yok" diyen İP'li Lütfü Türkkan 'yağcılar kralı' çıktı!

Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı: HÜDA PAR ile Hizbullah'ın ilişkisi var mı?

Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti

Özlem Zengin'in tokat gibi 'çıplak arama' cevabı zoruna gitti: HDP'li Meral Danış Beştaş ne diyeceğini bilemedi!

'Rus saldırganlığına' karşı birlik açıklaması: Zırhlı araç ve askeri bot hibe ettiler

CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi

Çavuşoğlu: Öğrenemeyenlere itinayla öğreteceğiz!
Ekonomi Kara kışı yerli yüksek gerilim jeneratörü aydınlatacak
Ekonomi

Kara kışı yerli yüksek gerilim jeneratörü aydınlatacak

Türkiye’nin birçok bölgesini etkisi altına alan kötü hava koşullarına Batı Karadeniz’deki kuvveti saatte 70 kilometreye ulaşan güçlü fırtına da eklenince Zonguldak ve Kastamonu’nun sahil ilçelerinde kesintisiz enerji seferberliği ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 11:13:00 -
Kara kışı yerli yüksek gerilim jeneratörü aydınlatacak

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) hizmet bölgesi içindeki Batı Karadeniz’de görev yapan arıza, onarım ve bakım ekiplerine ek olarak şartların daha da ağırlaşmasına karşın İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin’den destek ekiplerle 600’ü aşkın personelini çalışma noktalarına ulaştırdı.

İHA’lar ekiplerin gözü oldu

Yoğun kar yağışı neticesinde kapanan yollar kepçelerle açılırken, kepçelerin açamayacağı rotalar için ise paletli kar araçları bölgedeki lojistik merkezlerine ulaştırıldı. Ayrıca nakil hatları üzerine devrilen ağaçlar vinçlerle kaldırılırken, İnsansız Hava Araçları (İHA) da ekiplere arıza tespitinde yardımcı olması için kullanılmaya başlandı. Türkiye’de ilk kez Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından geliştirilerek Başkent EDAŞ bölgesinde hizmete alınan 15 bin ila 20 bin nüfuslu bir ilçenin enerjisini tek başına sağlayabilecek kabiliyetteki 2 megawattamper’lik (MVA) yüksek gerilim jeneratörü de bölgedeki lojistik merkezine ulaştırıldı. Buna ek olarak kritik noktalarda ilave jeneratörler de devreye alındı.

“Uzman ekiplerimizin sayısını 2 katına çıkardık”

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa da çalışmalara ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, “Şirket olarak hizmet verdiğimiz tüm bölgelerde gerçekleştirdiğimiz yatırım ve bakım faaliyetlerimizle, müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Doğru noktalarda gerçekleştirdiğimiz kararlı yatırımlar sayesinde bu yılın başından beri çeşitli illerimizde yaşadığımız elektrik şebekesini olumsuz etkileyebilecek kuvvetteki doğa olayları neticesinde kesintiye uğrayan elektrik hizmetini olabilecek en kısa sürede müşterilerimize tekrardan sağladık” dedi. Samsa, “Yaşadığımız olaylardan çıkardığımız derslerle 2021 yılı ve sonrasındaki planlarımızı daha güçlü olacak şekilde yeniden belirledik” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak
Ekonomi

Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak

Türk lirasının doları ezmeye devam ettiği şu günlerde, Fransız bankası Societe Generale, yayımladığı 'Türkiye' raporunda dolar/TL'nin yıl so..
Tüketicide güven artıyor
Ekonomi

Tüketicide güven artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
Sudanlı gazeteciden çarpıcı analiz: Erdoğan, tavşan beyinli Macron'u...
Dünya

Sudanlı gazeteciden çarpıcı analiz: Erdoğan, tavşan beyinli Macron'u...

Sudanlı gazeteci Celaladdin Mohamed Ibrahim, "Erdoğan Macron'u terbiye ediyor" başlıklı çarpıcı bir analiz kaleme aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay