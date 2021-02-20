Kara kışı yerli yüksek gerilim jeneratörü aydınlatacak

Resul Ekrem Şahan Ankara

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) hizmet bölgesi içindeki Batı Karadeniz’de görev yapan arıza, onarım ve bakım ekiplerine ek olarak şartların daha da ağırlaşmasına karşın İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin’den destek ekiplerle 600’ü aşkın personelini çalışma noktalarına ulaştırdı.

İHA’lar ekiplerin gözü oldu

Yoğun kar yağışı neticesinde kapanan yollar kepçelerle açılırken, kepçelerin açamayacağı rotalar için ise paletli kar araçları bölgedeki lojistik merkezlerine ulaştırıldı. Ayrıca nakil hatları üzerine devrilen ağaçlar vinçlerle kaldırılırken, İnsansız Hava Araçları (İHA) da ekiplere arıza tespitinde yardımcı olması için kullanılmaya başlandı. Türkiye’de ilk kez Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından geliştirilerek Başkent EDAŞ bölgesinde hizmete alınan 15 bin ila 20 bin nüfuslu bir ilçenin enerjisini tek başına sağlayabilecek kabiliyetteki 2 megawattamper’lik (MVA) yüksek gerilim jeneratörü de bölgedeki lojistik merkezine ulaştırıldı. Buna ek olarak kritik noktalarda ilave jeneratörler de devreye alındı.

“Uzman ekiplerimizin sayısını 2 katına çıkardık”

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa da çalışmalara ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, “Şirket olarak hizmet verdiğimiz tüm bölgelerde gerçekleştirdiğimiz yatırım ve bakım faaliyetlerimizle, müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Doğru noktalarda gerçekleştirdiğimiz kararlı yatırımlar sayesinde bu yılın başından beri çeşitli illerimizde yaşadığımız elektrik şebekesini olumsuz etkileyebilecek kuvvetteki doğa olayları neticesinde kesintiye uğrayan elektrik hizmetini olabilecek en kısa sürede müşterilerimize tekrardan sağladık” dedi. Samsa, “Yaşadığımız olaylardan çıkardığımız derslerle 2021 yılı ve sonrasındaki planlarımızı daha güçlü olacak şekilde yeniden belirledik” şeklinde konuştu.