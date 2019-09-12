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Kara kalem ustası ressam 20 yıldır payitahtlar arasında mekik dokuyor

Ressam Tevfik Ayta, Osmanlı başkentlerini kara kalem resimlerle çizdiği bir albüm meydana getirmek için 20 yıldır eski payitahtlarda çizim yapıyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:09
Kara kalem ustası ressam 20 yıldır payitahtlar arasında mekik dokuyor

Ressam Tevfik Ayta, Osmanlı başkentlerini kara kalem resimlerle çizdiği bir albüm oluşturmak için 20 yıldır eski payitahtlarda mekik dokuyor.

Kara kalem çalışmalarıyla tanınan Ressam Tevfik Ayta (76), Osmanlı başkentlerinin abide eserlerinin kara kalem çizimleriyle dolu bir albüm oluşturmak istedi.

Projesine 2002 yılında İstanbul'dan başlayan ressam, İstanbul ve Edirne'de 17 yıl boyunca çizimler yaptı. Gelecek yıl takvimini Bursa'ya ayıran Ayta, projeyi Söğüt'te tamamlayacak.

Fotoğrafını çektiği eseri ince ayrıntısına kadar kara kalem çizen Tevfik Ayta, 700 eseri kağıda döktü.

Eksik kalan eserleri çizmek için yeniden Edirne'ye gelen ressam Ayta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapan Edirne'de Selimiye Camisi başta olmak üzere 82 eseri çizdiğini söyledi.

Son başkentten başladığı çalışmalarını ilk başkent Söğüt'te tamamlayacağını anlatan Ayta, Osmanlı mimarisinin eşsiz bir güzelliği olduğunu ifade etti.

Osmanlı mimarisinin çağının ilerisinde olduğunu vurgulayan Ayta, "Bir yere gittiğinizde bir cami, meydan, hamam, külliye ve çınar ağacı gördüğünüzde orası Osmanlı'dır. Özellikle çınar ağacı Osmanlı'nın damgasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde bizdeki mimari anlayışını göremezsiniz. Özellikle Mimar Sinan mimari alanda damga vurmuştur. Dünyanın en güzel çinileri bizdedir. Eşsiz hat yazıları da bizdedir." diye konuştu.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:09
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Bursa
  4. karakalem
  5. Osmanlı başkentleri
  6. Ressam Tevfik Ayta
  7. Anadolu Ajansı

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