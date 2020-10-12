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Aktüel Kara Harp Okulu 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni
Aktüel

Kara Harp Okulu 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: - "Türk devletinin en küçük ferdinden Cumhurbaşkanımıza kadar canımız, kardeşimiz, her şeyimiz Azerbaycan'ın yanındayız. Biz, bu şuurla gelecekte büyük işlere ima atacak subayları yetiştirme arzusundayız" - Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı: - "Bu yıl eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz, başlangıçta hazırlık ile 1. ve 3. sınıflar yüz yüze, 2. ve 4. sınıflar uzaktan eğitim alacak şekilde icra edilecektir"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:37:52 -
Kara Harp Okulu 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni

ANKARA (AA) - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Türk devletinin en küçük ferdinden Cumhurbaşkanımıza kadar canımız, kardeşimiz, her şeyimiz Azerbaycan'ın yanındayız. Biz, bu şuurla gelecekte büyük işlere ima atacak subayları yetiştirme arzusundayız." dedi.

Afyoncu, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2200 yıllık Türk tarihine layık olacak subaylar yetiştirmek için faaliyetlere devam ettiklerini belirtti. En önem verdikleri şeyin, ataları gibi temiz savaşan, "Çanakkale'de centilmenler savaşı" dedirten, mazlumun sesi olacak harbiyeliler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Afyoncu, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeriyede modernleşememesinin en önemli nedenlerinden birisinin subay yetiştirememek olduğunu belirtti. Osmanlı'nın son 200 yılında iyi subay yetiştiremediği için girdiği birçok savaşı kaybettiğini anlatan Afyoncu, şunları söyledi:

"Subay yetiştirmede yaşadığımız zaafın farkında olarak Osmanlı'nın son döneminin tam tersine başarılar sağladık. Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız ve kuvvetlerimizle irtibatlı olarak eğitime devam ettik, yaz aylarında yüz yüze eğitim yaptık. Gerekli tedbirleri aldık ve Allah'ın da yardımıyla eğitim öğretimimizi yüz yüze tamamladık. Kovid-19 nedeniyle zor şartlar altında ikinci dönemde de yüz yüz eğitimimize devam ediyoruz. Gerekli tedbirlere uyarak bu eğitim dönemini de bitirmeyi arzu ediyoruz."

Afyoncu, 100 yıl önce Kafkaslarda büyük bir başarıya imza atan Kafkas İslam Ordusu'nu saygıyla andı. Nuri Paşa Komutası'ndaki Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü Ermeni katliamcılardan kurtardığını anımsatan Afyoncu, "Biz Türk devletinin en küçük ferdinden Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar canımız, kardeşimiz her şeyimiz Azerbaycan'ın yanındayız. Biz bu şuurla gelecekte büyük işlere ima atacak subayları yetiştirme arzusundayız." diye konuştu.

Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı ise MSÜ çatısı altında 219'u kadın olmak üzere toplam 7 bin 566 öğrenci ve kursiyer ile yeni bir eğitim öğretim dönemine başladıklarını belirtti.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerle eğitime devam ettiklerini ifade eden Yaralı, "Bu yıl eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz, başlangıçta hazırlık ile 1. ve 3. sınıflar yüz yüze, 2. ve 4. sınıflar uzaktan eğitim alacak şekilde icra edilecektir. Salgına yönelik tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaralı, hedeflerinin mazisi şan ve şerefle dolu Türk Kara Kuvvetlerine, bulunduğu coğrafyanın gerekliliklerini bilerek tarihini özümseyen, aklı ve bilimi rehber edinerek savaşma sanatını öğrenen subaylar yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Harbiyelilerin, en az bir yabancı dili okuma, yazma ve konuşma becerisi kazanmış olmasının öncelikli hedefleri olduğunu anlatan Yaralı, savaşçı ruh kazanmaları ve fiziki kabiliyetlerini artırmaları için komando temel eğitimine Kovid-19 tedbirlerini alarak devam ettiklerini dile getirdi.

Yaralı, dost ve kardeş 20 farklı ülkenin temsilcisi misafir harbiyelilerin eğitim ve öğretime katılmalarının kendilerini güçlü hissettirdiğini sözlerine ekledi.

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