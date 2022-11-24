Kara harekatı ne zaman?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yuvalanmış teröristlere yönelik kara harekatı hazırlıklarına değindi.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı AK Parti grubunda izlerken Suriye’ye yönelik kara operasyonu, Esed’le görüşme, Sisi ile tokalaşma konusunda yapacağı açıklamaları merak ediyordum.

Erdoğan, Rabia selamı vererek “Rabia” meraklılarına gereken cevabı verdi.

İstiklal saldırısı ve Karkamış’a atılan füzelerden sonra kara harekâtı beklentisi güçlendi. Erdoğan ise kara harekâtı konusunda bir anlamda adres verdi.

“Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el-Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz” dedi.

“Hava harekâtlarımızı sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz” diye konuştu.

Burada kritik cümle, “Bizim için en uygun olan vakitte” vurgusuydu.

TSK, Irak’ta Pençe Kilit operasyonunu yürütüyor. Pençe-Kilit’in aralık ayının içinde tamamlanması bekleniyor. Ondan sonra Suriye’ye yönelik kara harekâtı için geri sayımı başlatmak lazım. Bu kez çok daha geniş kapsamlı bir harekât planlanıyor.