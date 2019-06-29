Kara dut ve beyaz dutun sağlığa 6 süper faydası

Dutun Sağlığa Faydaları

1- Yaşlanmayı Geciktirir

Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hasarı azaltmaya yardımcı olur ve dut ağacının gövdesi, yaprakları ve meyvelerinin tamamı çeşitli antioksidanlar içerir. Bunlar arasında resveratrol adı verilen antioksidan özellikle dikkat çekmektedir. Araştırmalar, resveratrol’un yaşlanma karşıtı etkileri olduğunu göstermektedir.

2- Bağışıklı Sistemini Destekler

Dut, makrofajları aktive eden alkaloitler içerir. Makrofajlar, sağlık tehditlerine karşı alarm vererek bağışıklık sistemini harekete geçiren beyaz kan hücreleridir.

3- Kan Şekeri Seviyelerini Dengeler

Henüz daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, dutun dengeli kan şekeri seviyelerini destekleyen bileşikler içerdiği düşünülmektedir. Çin, Trinidad ve Tobago’daki geleneksel tıp uygulamalarında, dengeli kan şekeri seviyelerini teşvik etmek için dut yaprakları kullanmıştır.

4- Besin Deposudur

Kuru dut harika bir protein, C ve K vitamini, lif ve demir kaynağıdır. Ve bu sağlıklı besin neredeyse her marketten temin edilebilir. Harika bir atıştırmalık olarak kendi başına tüketebilir ya da en sevdiğiniz tatlılara ve içeceklere ekleyebilirsiniz. Sıcak bir iklimde yaşıyorsanız ve yakınlarda dut ağaçları olacak kadar şanslıysanız, ağacın taze meyvelerinin tadını çıkarabilirsiniz. Meyveler kadar lezzetli olmasalar da, dut yaprakları da protein, lif ve besin içeriyor!

5- Cilt Sorunlarını Giderir

Geleneksel Çin tıbbı uzmanları, dutun ciltte şişlik ve kızarıklık için ilaç olarak kullanıldığını belirtiyor. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, kurkumin (zerdeçalın etken maddesi) ve dut yaprağı karışımının bu tür tahrişler için doğal çözüm yollarından biri olabileceği tespit edilmiştir.

6. Dut beyin sağlığı için faydalı mı?

Tayland’ın Khon Kaen Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bu soruyu cevaplamak için dutun hafıza bozukluğu ve beyin hasarı üzerindeki etkilerini keşfetmek üzere erkek fareler üzerinde bir çalışma başlattı. Dut, bilişsel bir arttırıcı ve nöroprotektan olarak tanımlanmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerek de, çalışmada dut tüketen farelerin daha iyi hafıza ve daha az oksidatif strese sahip oldukları gözlendi.