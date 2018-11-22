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‘Kara Cuma’ya ‘Efsane’li cevap

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, dünyada “Black Friday” (Kara Cuma) adı verilen ve her yıl tüketicilerin merakla beklediği etkinliğe cevap olarak “Efsane İndirim” kampanyası başlattıklarını açıkladı.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:05
‘Kara Cuma’ya ‘Efsane’li cevap

ABD’de başlayan ve Avrupa’ya yayılan ‘Black Friday (Kara Cuma)’ kampanyasına ulusal firmalar ‘Efsane indirim’ ile karşılık verdi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, dünyada “Black Friday” (Kara Cuma) adı verilen ve her yıl tüketicilerin merakla beklediği etkinliğe cevap olarak “Efsane İndirim” kampanyası başlattıklarını açıkladı. Öncel, bir haftaya yayılacak ve ürünlerde yüzde 25 ile 80 arasında değişen indirimlerin uygulanacağı “Efsane İndirim” kampanyasının piyasaya hareketlilik getirmesini beklediklerini ifade etti.

Stokları eritme fırsatı

Öncel, ‘Efsane İndirim’ kampanyasına ilişkin şunları söyledi: “Efsane İndirim markalarımıza ellerindeki stokları eritme, tüketiciye de ihtiyaç duyduğu ürünü cazip fiyata alma fırsatı sunuyor. Etkinliğe katılan marka sayısının artışına paralel olarak tüketiciye sunulan fırsatlar da çeşitleniyor. ‘Şimdi değilse ne zaman’ diyen markalarımız, hazır giyimden mobilyaya, beyaz eşyadan kuyuma kadar hemen her kategoride çok cazip sürprizler hazırladı. Ürünlerde yüzde 25-80 arasında değişen oranlarda indirimler yapılacak. Fırsatlar sadece cuma günü ile sınırlı kalmayacak. Markalarımız ‘Efsane İndirim’i, indirim haftasına dönüştürerek devam ettirecek. Ben özellikle cuma günü ve hafta sonu piyasada çok ciddi bir hareketlilik bekliyorum.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:05
  1. ABD
  2. Black Friday (Kara Cuma)
  3. Efsane indirim
  4. irleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel

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