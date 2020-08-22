“Kara Cuma”dan Bereketli Cuma’ya

Ayasofya, 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazıyla resmen ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kılıçla minbere çıkarak Cuma Hutbesi verdiği açılışa, vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Hem Ayasofya’nın ibadete açılması hem de cuma gününe denk gelmesi bazı mukaddesat düşmanlarını rahatsız etmişti.

Büyük müjde Cuma’ya denk geldi

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de son yıllarda artan enerji kaynakları arayışında güzel haberler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji alanındaki bu önemli müjdeyi de cuma günü açıklayınca yine malum kesimden gürültüler koptu...

Ünal: Cuma bayram günüdür

Eleştirileri haksız bulan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, şunları dile getirdi: “Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkeyiz. Burada cuma gününün öne çıkarılması veya bu tür açıklamaların cuma günü yapılması kimseyi rahatsız etmemeli. Bilakis mutlu etmeli. Yurtdışı kaynaklı, bizim dışımızdaki kültürlerin insanları bizim bayramımız olan cuma gününe farklı anlamlar katıyorlar. Cuma gününü değersizleştirmek için ‘Kara Cuma’ gibi ifadelerle küçümser hale getiriyorlar. Cuma bizim için bayramdır.”