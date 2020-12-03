Kara bulutlar dağılıyor ekonomiler toparlanıyor

Buğra Kardan

Pandemi tehdidinden ötürü bir ara rekor kıran Dünya Belirsizlik Endeksi’nde ibre aşağı yönlü. Bunda art arda gelen aşı müjdelerinin payı büyük. Endekste gözlenen gerileme, Avrupa ile Asya ekonomilerinin daha da toparlanacaklarına ve dünyanın önde gelen gruplarının yatırımlarına yenilerini ekleyeceklerine işaret ediyor.

Şirketler umutlu

Dünya genelinde kara bulutların dağıldığını gören çok uluslu şirketlerce de ötelenen projeler devreye sokuluyor. Söz konusu şirketlerin temsilcileri tarafından sürekli “Salgın kontrol altına alınacak, 2021, 2020’den daha iyi geçecek” görüşü dile getiriliyor.

Durum tersine dönüyor

Yatırım analistleri, Dünya Belirsizlik Endeksi’nin salgın sürecinde pik yaptığını hatırlatarak, “Ne 11 Eylül’de ne de 2009 bunalımında böyle bir tabloyla karşı karşıya kalınmıştı. Çünkü 7 kıtada sıkıntılı bir döneme girilmişti. Ancak aşıyla ilgili olumlu haberler ve ABD’yi yönetecek yeni ismin belirlenmesi durumu tersine çevirdi” diyorlar. Endekste şu sıralar kayda değer bir düşüş yaşandığına dikkat çeken analistler, şunları ifade ediyorlar: “Bu tablo, küresel ekonomiye olumlu etki ediyor. Zira fonların, firmaların gelişmekte olan ülkelere yönelimi artıyor. Bahar aylarında koşullar farklıydı. Covid-19’un küresel salgına dönüşmesi, gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarını hızlandırmıştı. Çünkü fonlar ve firmalar güvenli limanlara kaymıştı. Gelinen aşamada da rüzgâr tersine döndü ve gelişmekte olan ülkelerin popülerliği yeniden arttı. Söz konusu ülkelere sermaye girişleri ekimde 18 milyar doları buldu, kasımda ise 20 milyar doları geçti.

Türkiye ilgi odağı

Belirsizliğin önüne geçilmesinin akabinde Türkiye de ilgi odağı oldu. Ülkeye yabancı sermaye girişi arttı. Ekonomi ve hukuk alanında da reformlar yapılırsa sermaye girişi daha da hızlanabilir.”

Kritik hususlar

Aşı haberleri dünyada olumlu yankı uyandırsa da küresel piyasalar yönünü tayin edemiyor. Zira belirsizliğin devam edip etmeyeceği belli değil. Dikkatler ise yeni gelecek haberlere çevrilmiş vaziyette. Bu haberler şöyle:

Covid-19’un ikinci dalgasının seyri

Aşıların etkinliği ve dağıtımıyla ilgili gelişmeler,

ABD seçimlerinde Senato’da çoğunluğu kimin sağlayacağı meselesi,

Joe Biden’ın atacağı adımlar.

Washington yönetiminin Pekin, Moskova, Yeni Delhi ve Ankara’ya yönelik tutumları da yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.