Kar yolları kapattı, hamile kadına iş makinesiyle ulaşıldı
Ağrı’da kar yağışı sebebiyle yolu kapanan bir köyde rahatsızlanan hamile kadın için ekipler seferber oldu.
Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Sağrıca köyünde etkili olan kar yağışı, ulaşımı durma noktasına getirdi. Kar yağışı sonrası yolu ulaşıma kapanan Patnos ilçesine bağlı Sağrıca köyünde hamile bir kadın rahatsızlandı. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durum bildirildi. İhbar üzerine köye yönlendirilen kepçenin açtığı yolda ilerleyen sağlık çalışanları, kadına ilk müdahaleyi köyde yaptı. Gebeliğinde düşük tehlikesi bulunan kadın, ambulansa alınarak Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.